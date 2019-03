Luca Mercalli ad Alessandria in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”

Alessandria – Si terrà stamane, con inizio alle 10, la prima conferenza del ciclo inaugurato dalla nuova edizione di “Acqua, gocce di vita”, iniziativa di Amag Reti Idriche volta alla sensibilizzazione circa il valore dell’acqua per il genere umano.

Non a caso cade proprio oggi la giornata mondiale dell’acqua e ospite d’eccezione sarà il climatologo Luca Mercalli (nella foto), Presidente Società Meteorologica Italiana.

La conferenza, dal titolo “Le vere sfide del nostro futuro: clima, acqua, ambiente, energia”, si terrà al Teatro Ambra, viale Brigate Ravenna 8, e vanta il patrocinio dell’Ufficio Scolastico-MIUR.

A seguire, dopo le 12.30, vi sarà anche un’esibizione di danza promossa dalle scuole di danza Asd Creativ Crew (Acqui Terme) e On Stage Dance&Theatre, nonché la presentazione del concorso fotografico anch’esso denominato “Acqua, gocce di vita”, aperto a tutti gli iscritti a Instagram ai quali viene richiesto di condividere una o più foto legate al tema dell’importanza della risorsa acqua. Le foto dovranno essere taggate con l’hashtag #acquagoccedivita. La scadenza sarà giovedì 30 maggio. In palio, 3 buoni acquisto dal valore di 150, 100 e 50 euro di materiale elettronico.