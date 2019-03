Mare Jonio: indagato Luca Casarini per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Agrigento (Adnkronos) – C’è un secondo indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla nave Mare Jonio della Ong Mediterranea. Si tratta di Luca Casarini, capo missione della nave. Oggi pomeriggio il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia Baravelli hanno iscritto Casarini nel registro degli indagati, interrompendo l’interrogatorio come persona informata dei fatti. Il capo missione della Ong Mediterranea è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e l’ordine disatteso di spegnere i motori della nave, gli stessi reati contestati al comandante della Mare Jonio, Pietro Marrone. Casarini sarà interrogato la prossima settimana ad Agrigento, in presenza del suo legale.