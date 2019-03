Peppermint – L’Angelo della vendetta

È un film di genere azione, thriller del 2018, diretto da Pierre Morel, con Jennifer Garner e Richard Cabral. Uscita al cinema il 21 marzo 2019. Durata 101 minuti. Distribuito da Universal Pictures e Lucky Red in associazione con 3 Marys Entertainment.

Il film, diretto da Pierre Morel, racconta la storia di una donna che si trasforma da normale cittadina a paladina della giustizia. La storia della vendetta di una giovane madre che non ha più nulla da perdere.

Riley North (Jennifer Garner), una moglie felice ed una madre modello, assiste impotente all’inspiegabile omicidio del marito e della figlia per mano di alcuni narcotrafficanti.

Gli autori del brutale omicidio vengono catturati ma durante il processo, nonostante la sua testimonianza, le accuse vengono fatte cadere e gli assassini liberati grazie all’intervento di un giudice corrotto e di avvocati e poliziotti collusi.

Riley decide così di trascorrere cinque anni ad allenarsi duramente per sistemare le cose da sola. L’obiettivo della sua vendetta non saranno soltanto i carnefici della sua famiglia ma tutto il sistema, dalla giustizia americana ai potenti cartelli della droga.

DATA USCITA: 21 marzo 2019

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Pierre Morel

ATTORI: Jennifer Garner, Richard Cabral, John Gallagher Jr., Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh, John Ortiz, Method Man, Jeff Hephner, Erin Carufel, Pell James

Megaplex Stardust Tortona

dal 21 marzo 2019

SALA 6

da lunedì a venerdì 20:30 – 22:40

sabato 17:30 – 20:30 – 22:40

domenica 15:20 – 17:30 – 20:30 – 22:40

PAESE: USA

DURATA: 101 Min.

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures e Lucky Red in associazione con 3 Marys Entertainment.