Rubano in un appartamento ma sono subito catturati dai Carabinieri

Terzo d’Acqui – Sono subito scattate le manette per i quattro ladri albanesi che ieri sera hanno messo a segno un furto in un’abitazione di Terzo, nell’acquese.

La banda, fuggita a bordo di una Golf con un ricco bottino di gioielli e preziosi del valore complessivo di circa diecimila euro, è stata intercettata dai Carabinieri mentre fuggiva lungo la strada che collega il piccolo centro alla città di Acqui. Insospettiti dall’alta velocità, i militari si sono subito gettati all’inseguimento, e una volta raggiunta la vettura hanno costretto il conducente a fermarsi. Trovato il borsone con la refurtiva sul sedile posteriore, oltre ad un cacciavite presumibilmente utilizzato per forzare l’ingresso dell’abitazione svaligiata, hanno dunque provveduto al fermo e poi l’arresto dell’intera banda.

Roland Luli, Romarjo Miftiri e Skertj Limaci, rispettivamente di 20, 22 e 24 anni, risiedono ad Alessandria e hanno tutti precedenti specifici, mentre Oligert Alia, ventiduenne residente nel pavese, risulta incensurato. I quattro dovranno ora rispondere dell’accusa di furto pluriaggravato, mentre la refurtiva è già stata riconsegnata al legittimo proprietario.