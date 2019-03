Trasforma abusivamente un bosco in un noccioleto: nei guai un agricoltore

Belveglio – Un uomo di sessant’anni di Mombercelli è stato denunciato dai Carabinieri Forestali di Nizza Monferrato per aver raso al suolo un bosco in località Rantanone di Belveglio.

A metà marzo i militari si erano recati sul posto assieme ad un guardiaparco del Parco Paleontologico Astigiano, riscontrando un esteso taglio raso della vegetazione forestale, costituita da varie specie (ciliegio selvatico, robinia, pioppo ma anche querce).

Insospettiti da quanto osservato su di un terreno adiacente all’area boscata, occupato da un noccioleto di nuovo impianto, i militari avevano effettuato ulteriori accertamenti da cui risultava che il taglio della vegetazione forestale aveva interessato una superficie di 6.600 metri quadri e che su oltre 2.000 di questi la vegetazione era stata completamente estirpata, il terreno livellato ed al suo posto era stato impiantato il noccioleto.

Un intervento eseguito in assenza di qualsiasi autorizzazione con danno per il bosco, tutelato dalla legge come bene paesaggistico, e con probabile danno anche per la stabilità del terreno, considerate le condizioni di declivio dello stesso.

Il responsabile, un agricoltore di Mombercelli, è stato denunciato. Dovrà anche pagare una multa di 2.300 euro.