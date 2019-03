Trasportavano un trattore fuori uso rubato: denunciati

Canelli – I Carabinieri Forestali di Canelli hanno denunciato due persone per reati in materia di rifiuti, furto e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

Durante un normale servizio di controllo del territorio i militari avevano fermato un autocarro che trasportava un trattore. Ad attirare la loro attenzione il modo in cui era sistemato il carico, evidentemente in assenza di cautele per la sicurezza della circolazione stradale.

Sull’autocarro viaggiavano due sinti residenti al campo nomadi di Asti mentre il trattore risultava fuori uso ma completo delle parti potenzialmente inquinanti, quindi pericoloso senza che il mezzo fosse autorizzato per il relativo trasporto.

Sul mezzo i militari hanno trovato anche strumentazione ed arnesi vari come flessibili e lame da taglio per cui, visti anche i loro precedenti per furto, i due sinti sono stati denunciati oltre che per trasporto illecito di rifiuti anche per possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

L’autocarro e tutto il carico sono stati sequestrati. Il trattore trasportato è risultato poi essere stato oggetto di furto.