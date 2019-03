Vari eventi in programma per il centenario della Novese

Novi Ligure – In occasione del centenario della Novese, nata per l’appunto nel 1919, vi sarà un ricco programma di eventi. In collaborazione con il Comune di Novi Ligure, il 30 marzo si svolgerà una sfilata con successivo dibattito. Inizio alle 10, quando i giocatori in divisa sociale si dirigeranno dai giardini della città al cinema Moderno in via Girardengo, sede del convegno. I negozi, per l’occasione, si tingeranno dei colori della squadra e, durante la stessa giornata, la Torre del Castello si illuminerà di celeste.

Il 31 marzo, alle 18, si disputerà una partita celebrativa allo stadio Girardengo dove si sfideranno le vecchie glorie, mentre i più giovani si riuniranno in campo per formare la scritta “Novese 100”.

Il 9 giugno manifestazione benefica con la “Parent Project Onlus”, per migliorare la qualità di vita di bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare.

A maggio, durante l’evento “Miniolimpiadi”, ai bambini partecipanti sarà consegnata una maglia che riporterà il logo del centenario di Coppi e quello della Novese.

La società ha inoltre creato una nuova maglia della squadra per il centenario, con stemma originale e logo della città.