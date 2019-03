Equilibrio tra Cuneo e Alessandria che pareggiano senza segnare

Cuneo (Cuneo 0 – Alessandria 0) – L’Alessandria opposta al Cuneo fuori casa non è stata in grado di rimediare al cappotto subito all’andata per tre a zero. Le due formazioni opposte oggi al Fratelli Paschiero si sono confrontate coi consueti schieramenti, il 4-3-3 (4-4-2) per i padroni di casa ed un più prudente 3-4-1-2 per i Grigi. L’impresa per i nostri non era molto difficile ma il pareggio a reti inviolate ci sta, data l’indubbia forza del Cuneo, forse la squadra più in forma del campionato che continua a stupire. Reduce da una vibrante vittoria per 3 a 1 contro il Novara che viaggia in zona play off nonostante la difficilissima situazione societaria e i 23 punti di penalizzazione inflitti dalla Federazione, può ancora sperare nella salvezza.

La partita non regala molte emozioni anche se già al secondo minuto i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Cristini che riceve palla in area ma da pochi passi spreca calciando sopra la traversa. Il match non è di quelli al cardiopalma anche se il ritmo è discreto, e solo al ventesimo Defendi per il Cuneo prova a concludere dalla lunga distanza ma Cucchietti blocca sicuro. Finalmente l’Alessandria si sveglia al 24’ e va avanti, palla al piede, con Bellazzini il cui tiro non sorprende Cardelli.

Nella ripresa le cose non cambiano nonostante che il ritmo sia aumentato. Al 50’ Pecorini ferma irregolarmente De Luca al limite dell’area, fallo grosso come una casa, punizione per gli ospiti che battono con Bellazzini buono solo a centrare la barriera. Sul conseguente corner ci prova De Luca di testa, ma Cardelli è sempre attento e non si fa sorprendere.

Inizia qui il periodo più difficile per i Grigi che devono far fronte ad un Cuneo quadrato, solido e aggressivo, deciso ad andare in rete. I padroni di casa si affacciano in avanti al cinquantasettesimo con una bella azione manovrata da Defendi, Said e Caso. Quest’ultimo prova a colpire da buona posizione ma spedisce fuori. La reazione dell’Alessandria non si fa attendere, ma al 58’ Panizzi al volo manda oltre la linea di fondo. Al 67′ conclusione dal limite di Akammadu subentrato a Coralli ma l’estremo difensore è ancora una volta pronto e non si fa sorprendere.

L’ultimo guizzo degno di nota è del Cuneo all’88’ grazie ad una punizione laterale battuta da Bobb con palla che attraversa l’area diretta in porta ma è bravo Cucchietti a deviare: Said raccoglie la sfera al volo ma spara alto.

Dopo la partita di oggi il Cuneo sale a ventuno punti in classifica e lascia momentaneamente alle spalle la Lucchese e i liguri dell’Albissola mentre l’Alessandria sale a trentatré ma deve fare i conti con il sorpasso della Juventus Under 23 e dell’Olbia.

Cuneo (4-4-2): Cardelli; Santacroce, Cristini, Castellana; Pecorini Said, Suljic(41’st Paolini), Kanis (1’st Bobb), Celia : Defendi (15’st Gissi), Emmausso (1’st Caso, 24’st Piermarteri)) A disp.: Gozzi, Bertoldi, Jallow, Ferrieri, Spizzichino, Reymond, Marin. All.: Scazzola

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Sbampato, Gazzi, Prestia (45’st Delvino); Gemignani, Checchin (15’st Tentoni), Maltese, Panizzi (34’st Badan); Bellazzini; De Luca(34’st Santini), Coralli (15’st Akammadu)A disp.: Pop, Zogkos, Delvino, Sartore, Gerace, Gjura. All.: Colombo

Arbitro: Longo di Paola