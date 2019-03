A Tortona volano cazzotti tra la Destra e la Sinistra: Picchi e Silvestri vengono alle mani ma stavolta Picchi le ha prese

Tortona (Maria Ferrari) – Ieri pomeriggio verso le 6, nella sede del Pd di Via Emilia, nel corso della presentazione dei candidati alle prossime amministrative, presenti alcuni esponenti del direttivo e alcuni simpatizzanti, è entrato all’improvviso Gianluca Silvestri (a sinistra nella foto in alto), ex vice sindaco della giunta Bardone fino al 2017, ma passato a Forza Italia per cui è in lista in appoggio a Federico Chiodi candidato sindaco. Nel salutare i presenti con fare scanzonato ha detto che stavolta il Pd perderà le elezioni mentre Forza Italia farà il pieno di voti. Quindi è uscito ridendo per recarsi nella sede di Forza Italia, che dista poche decine di metri, dove si stava tenendo una riunione analoga per presentare il candidato sindaco Chiodi. Ma non era solo perché tallonato da Marco Picchi (a destra nella foto in alto), capogruppo del Pd in consiglio comunale, che pretendeva delle spiegazioni. Una volta entrato nella “tana del nemico” cioè la sede di Forza Italia, Picchi ha preso per il collo Gianluca Silvestri il quale, a differenza del povero Danilo Bottiroli (nella foto a destra), esponente del Movimento 5 Stelle, vittima delle reiterate intemperanze di Picchi nel corso del memorabile consiglio comunale del 30 settembre del 2017, ha reagito mollando due cazzotti in faccia a Picchi che è andato ko. Ha continuato a menarlo anche se era a terra e poi ha colpito anche il povero coordinatore cittadino di Forza Italia Pierpaolo Pareti (nella foto a sinistra) che si stava prodigando per dividerli.

Aggiornamento del 24 marzo alle 10:30

Gianluca Silvestri, nonostante abbia prevalso nella colluttazione con Picchi ha riportato ferite lacerocontuse e contusioni agli avambracci e al volto per cui sanguinava abbondantemente ed è stato costretto a recarsi al pronto soccorso dove i medici lo hanno subito medicato e congedato con dieci giorni di prognosi.