Accoltellamento tra marocchini stanotte in Piazza della Stazione a Novi

Novi Ligure – Ennesimo accoltellamento in centro a Novi ormai senza dubbio la città più pericolosa della provincia di Alessandria. Erano le due e mezza di notte quando, in Piazza della Stazione – oggi Piazza Falcone e Borsellino – in pieno centro, un marocchino residente in città ha accoltellato un giovane belga anche lui di origine marocchina che si trovava di passaggio. Non si conoscono ancora i motivi del grave fatto di sangue. Il pronto l’intervento dei carabinieri di pattuglia che erano nelle vicinanze ha consentito di chiamare il 118 che ha trasportato ricoverato il ferito al San Giacomo. Arrestato l’accoltellatore che è a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre la vittima se la caverà.