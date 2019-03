In macchina un coltello con lama di 19 centimetri e un bastone di oltre mezzo metro: denunciati

Novi Ligure – Sono otto le persone denunciate dai Carabinieri di Novi Ligure nell’ambito dei controlli del fine settimana.

Due sono state trovate in possesso di oggetti atti ad offendere. Si tratta di un uomo di 42 anni, B. M., e di un altro di 40, P. M., sorpresi con, nelle loro auto, rispettivamente un bastone in legno di 55 centimetri e un coltello a serramanico di 19 centimetri. Nell’ambito dello stesso controllo, effettuato dai Carabinieri di Capriata d’Orba e dell’Aliquota radiomobile, è stato denunciato un cittadino marocchino di 26 anni privo di qualunque documento che autorizzasse la sua permanenza in Italia.

Cinque persone sono, invece, state denunciate dai Carabinieri di Serravalle e Pozzolo per furti in esercizio commerciale. Si tratta di quattro cittadini rumeni di 41, 27,25 e 24 anni, sorpresi a rubare indumenti nel centro commerciale di Serravalle Scrivia. Un’altra persona è, invece, stata bloccata in un centro commerciale di Novi Ligure dopo aver tentato di portare via generi alimentari.

Inoltre i militari di Capriata d’Orba hanno segnalato alla Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, due cittadini italiani di 42 e 40 anni.

I controlli lungo le strade hanno infine prodotto il ritiro della patente a 2 automobilisti italiani Per guida sotto l’effetto dell’alcol. Si tratta di due cittadini di 24 e 26 anni.