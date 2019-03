Latitante da 11 anni scoperto e catturato ad Alessandria

Alessandria – Doveva essere in carcere da diverso tempo, 11 anni, e invece i Carabinieri di Solero lo hanno “pizzicato” a passeggio in frazione Astuti ad Alessandria. Si tratta di un rumeno di 33 anni, R.I., fermato dagli uomini della Benemerita sulla provinciale 10.

Ad aver destato i sospetti dei militari è stata una prostituta, vista confabulare con l’uomo. Quest’ultimo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di allontanarsi a piedi imboccando una strada di campagna.

Una volta raggiunto, il trentatreenne è stato smascherato ed è stato possibile appurare la latitanza da ben 11 anni per l’applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Rimini per concorso in favoreggiamento della prostituzione.