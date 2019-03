Tra Casale e Savona uno 0-0 con pochissime emozioni: Nerostellati sempre più lontani dalla zona playoff

Casale Monferrato (Casale FBC 0 – Savona 0) – Si è risolto con un risultato ad occhiali, 0-0, la sfida Casale-Savona, match tra quelli di “cartello” della serie D girone A.

Al “Palli” si è assistito ad un match che non ha riservato, praticamente, nessun episodio da gol se non un paio di occasioni per i padroni di casa con il gol annullato a Villanova per un fuorigioco molto dubbio e per un salvataggio sulla linea dell’ex Fiory su un colpo di testa di Bettoni.

Insomma, ai punti avrebbe meritato forse di più il Casale ma le sfide, si sa, si vincono con i gol.

La qualificazione ai play off per i monferrini si complica con la vittoria in rimonta dell’Inveruno sulla Pro Dronero con i milanesi che occupano l’ultima posizione per accedere alla fase post campionato, in vantaggio di tre punti sui Nerostellati che, a questo punto della stagione, non sono pochi.

La cronaca del match.

Nel primo tempo da segnalare, al 19’, una bella punizione di Simone, sponda Casale, con colpo di testa di Cappai e palla sull’esterno della rete.

Al 26’ colpo di testa di Villanova che si infila nell’angolino, l’arbitro annulla per un fuorigioco apparso molto dubbio.

Nella ripresa, all’11’, Casale vicino al gol: corner di Simone, colpo di testa di Bettoni a colpo di sicuro, grande respinta di Fiory sulla linea, il Casale reclama il gol ma per l’arbitro la palla non ha varcato la linea e fa riprendere il gioco con una rimessa dal fondo.

Ancora Casale in evidenza al 24’ con la bella azione personale di Coccolo, tiro dal limite dell’area, di poco fuori.

Non succede, poi, null’altro e, dopo 4’ di recupero, l’arbitro Rizzello di Casarano manda tutti sotto la doccia. Finisce 0-0 con il Casale che vede la zona playoff sempre più difficile da agguantare.

Domenica prossima, 31 marzo, i Nerostellati faranno visita alla Fezzanese.

Casale FBC – Savona 0-0

Casale Fbc (3-5-2): Fontana; Villanova, Cintoi, Bettoni; Fabbri, Vecchierelli (28’st Sadouk),Cardini, Simone (38’st Brugni),M’Hamsi; Coccolo (44’st Pavesi),Cappai. A disp.: Consol, Bettonte, Osellame, Sall, Mazzucco, Giarola. All.: Buglio.

Savona (4-4-2): Fiory; Vittiglio, Venneri, Guarco, Grani (16’st Kallon); Bacigalupo (46’st Torelli),Miele, Degli Innocenti, Cambiaso; Lombardi (30’st Tognoni),Virdis (21’st Piacentini). A disp.: Gallo, Garbini, Esposito, Grandoni M., Federico. All.: Grandoni.

Arbitro: Rizzello di Casarano.

Ammoniti: Cardini (C), Cambiaso (S).

Corner: 5-3.

Recuperi: 3+4.