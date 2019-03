Arrestata anche la vittima dell’accoltellamento di sabato notte a Novi Ligure

Novi Ligure – Anche la vittima dell’accoltellamento di sabato notte a Novi è stata, alla fine, arrestata. Erano le due e mezza quando in Piazza Falcone e Borsellino, ex Piazza della Stazione, in pieno centro, un marocchino residente in città aveva accoltellato un giovane belga anche lui di origine marocchina che si trovava di passaggio. Quest’ultimo, ferito, era stato trasportato all’ospedale San Giacomo.

Dopo essere stato dimesso, è stato condotto in caserma per ulteriori approfondimenti sui documenti. Era, infatti, apparso anomalo che un cittadino marocchino possedesse un documento rilasciato da autorità belghe.

In seguito a controlli incrociati, i Carabinieri hanno così permesso di appurare che il cittadino ferito alla gamba in realtà era Alfaadil Eljanati, 28 anni e non, come inizialmente aveva tentato di far credere, Idrissi Echourfi, nato a Bruxelles nel 1993.

Successive indagini dei militari hanno poi permesso di appurare che l’uomo era sbarcato a Lampedusa nel 2017 e subito dopo colpito da un provvedimento di espulsione da parte del Questore di Siracusa, senza mai rispettarlo.

I suoi documenti non erano mai stati emessi realmente ma solo funzionali alla libera circolazione in Italia. Alfaadil Eljanati è stato così arrestato per uso di atto falso di documento valido per l’espatrio.