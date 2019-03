Bertram Derthona si arrende solo alla fine. Il derby se lo aggiudica Biella

Biella – Una gara combattutissima, quella tra Biella e Derthona, match valido per la 26° giornata del campionato di Serie A2 Ovest di basket.

Alla fine, però, sono stati i locali ad imporsi per 85-81. In casa bianconera spiccano i quattro giocatori in doppia cifra: Alibegovic 18, Blizzard 15, Ndoja 19 e Lydeka 17.

La cronaca della partita tratta dal sito di Bertram Derthona

Avvio di gara contraddistinto dall’equilibrio tra le due squadre, prima che un parziale di 7-0 messo a segno da Biella valga il primo allungo nella partita sul 20-13 del 7’. Il momento favorevole ai padroni di casa prosegue anche nei minuti finali della prima frazione, che si chiude con il punteggio di 27-17.

Anche nel secondo periodo le due squadre alternano parziali e contro parziali – grazie a percentuali eccellenti nel tiro da tre punti (58% Biella, 63% il Derthona al termine dei primi venti minuti) – che mantengono invariate le distanze. Nel finale di primo tempo l’Edilnol sfrutta un fallo tecnico comminato alla panchina della Bertram per proteste per allungare fino al 51-36 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo il nuovo break prodotto da Biella che vale il massimo vantaggio nell’incontro (59-43), i bianconeri alzano l’intensità della propria difesa e accorciano il proprio distacco (59-48 al 26’) costringendo coach Carrea a fermare il gioco. Nei minuti finali del quarto le giocate di Alibegovic e Ndoja riportano la Bertram sotto la doppia cifra di ritardo: al 30’ il punteggio è 66-58. La grande pressione messa in campo dai bianconeri consente loro di proseguire nella rimonta, alimentata dal canestro di Garri vale il -3 (70-67 al 33’): nel momento di massima difficoltà nella gara Biella si affida a Sims, che con due canestri consecutivi rimette sei punti tra le due squadre (76-70 al 36’). Sono ancora Sims e Antonutti a trovare i canestri che danno l’allungo alla squadra di coach Carrea (82-74), prima che due canestri consecutivi di Alibegovic accorcino nuovamente le distanze (82-78 a 35” dalla fine). Dopo l’1/2 in lunetta di Saccaggi, Alibegovic sbaglia la tripla del -2 e un glaciale Stefanelli regala il successo all’Edilnol che trionfa 85-81.