F1: Mick Schumacher, debutto con la Ferrari nei test post Bahrain

di Diletta Colombo(Automoto.it) – Mick Schumacher ha da poco compiuto 20 anni, e festeggerà questo traguardo nel migliore dei modi: il figlio del sette volte campione del mondo, Michael, debutterà al volante della Ferrari SF90 di Formula 1 nei test che si terranno a Sakhir dopo il Gran Premio del Bahrain di questo weekend. L’indiscrezione – manca ancora la conferma ufficiale – arriva da Autosport.

Il binomio Ferrari-Schumacher si rinnova, dunque, con il primo test di Mick al volante di un’attuale vettura di Formula 1. Schumacher Junior, infatti, ha sì guidato una F1, ma si trattava della Benetton B194 con cui il padre vinse il mondiale 1994, il primo della sua carriera.

Schumacher, da qualche mese membro della Ferrari Driver Academy, debutterà in Formula 2 con la Prema proprio in Bahrain. A seguito del primo weekend nella categoria propedeutica alla Formula 1, Mick resterà a Sakhir, dove si preparerà in vista dell’esordio sulla SF90, previsto per martedì.