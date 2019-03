Tortona – È ancora in atto l’incendio alla ditta Benfante di Tortona. Dalle prime indiscrezioni pare che a prender fuoco sia stato del materiale cartaceo, ma le fiamme si sono propagate velocemente fino a raggiungere il tetto del capannone.

Giunti subito sul posto, i Vigili del Fuoco di Alessandria sono ora al lavoro per spegnere l’incendio, del quale, tuttavia, non si conoscono ancora le cause.