Nei guai due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti

Alessandria – Nell’ambito di controlli effettuati dai Carabinieri per reprimere i reati legati all’uso e allo spaccio di stupefacenti, i militari di Alessandria domenica sera, alle 10, in piazza della Libertà, hanno sorpreso un cittadino marocchino di 19 anni con 10 grammi di hashish. Il giovane deve ora rispondere del reato di possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A Valenza, invece, un ventenne è stato denunciato a piede libero sempre per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato lungo la provinciale 78 mentre era alla guida dell’auto con un barattolo con oltre 25 grammi di marijuana.

Avendo rifiutato di sottoporsi alle analisi per verificare l’assunzione di droga, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Bassignana per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e rifiuto.