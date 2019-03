Probabile matrice dolosa per l’incendio che ha distrutto l’auto di un’insegnante residente nel casalese

Stevani – Si sospetta la natura dolosa per il rogo che la scorsa notte, intorno all’una, ha letteralmente carbonizzato una Renault Capture posteggiata nel cortile dell’abitazione di una coppia residente a Stevani, frazione di Rosignano Monferrato, nel casalese.

I due avrebbero infatti sentito alcuni rumori provenire dall’esterno, e una volta alla finestra hanno notato che l’auto di lei, un’insegnante di 48 anni, stava andando a fuoco.

Nonostante l’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Casale, il veicolo è andato distrutto, e si indaga ora per accertare le cause dell’incendio e per individuare gli eventuali soggetti coinvolti.

Pare che la coppia conduca una vita tranquilla, e che l’insegnante non avesse “nemici”.