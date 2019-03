Promozione: la qualità in campo fa la differenza e premia l’Hsl Derthona

Torino (Stefano Cortemiglia) – La differenza qualitativa tra le due squadre è la costante per spiegare lo 0-2 con cui l’HSL Derthona ha piegato un pur volitivo Cit Turin. Rizzo, oggi il migliore in campo, sforna due assist al bacio per Merlano e per Mutti, che non falliscono il bersaglio.

Il Derthona, in settimana, si è qualificato per le semifinali di Coppa grazie al pareggio interno (2-2) contro l’Oleggio (battuto all’andata, in trasferta, per 2-3).

La formazione tortonese cambia ancora una volta: Mr. Pellegrini deve rinunciare in porta a De Carolis (giocherà Lorenzon), e oltre a Marelli (sostituito da Pagano), a Repetto (sostituito da Rizzo), non c’è neppure Mazzaro. Bardone parte in panchina.

Il modulo è il 4-4-2, con Calogero confermato dietro le punte, Russo e Merlano.

Il primo tempo è piuttosto equilibrato.

I padroni di casa sono parecchio aggressivi e puntano a colpire, sia in contropiede che, con azioni più ragionate, dimostrando discrete capacità di palleggio. Al 14’ è Canepa (Derthona) a creare la prima occasione degna di nota: un tiro che scavalca di un niente la traversa. Passano pochi secondi e sul capovolgimento di fronte, è l’estremo difensore bianconero Lorenzon ad uscire dalla sua area, per anticipare Neirotti.

Dopo due reti annullate da una parte e dall’altra, entrambe per fuorigioco, sono i padroni di casa a creare una buona occasione, al minuto 34’ con Gagliardi, bravo a scagliare un bel diagonale che esce di pochissimo.

A questo punto Rizzo decide di fare il fenomeno e percorre mezza fascia destra, salta un paio di avversari e inventa, letteralmente, un assist in verticale per Giulio Merlano che si trova davanti a Perazzi e lo scavalca con un tocco sotto, meraviglioso: HSL in vantaggio al minuto 45 p.t. Il primo tempo termina qui.

Nel secondo Pellegrini sostituisce subito uno spento Soumah con Mazzola (46’) e poi Canepa con Bardone (52’). Poco dopo, un po’ a sorpresa, sarà Giulio Merlano a lasciare spazio a Mutti (66’).

Ancora una volta i cambi si dimostreranno azzeccati: l’unica conclusione dei padroni di casa, calati anche dal punto vista fisico rispetto ai primi 45 minuti, è un tiro “strozzato” da buonissima posizione di Baudino (62’), che spreca di fatto il possibile 1-1.

A partire da qui e sino alla fine sarà solo Derthona. Bardone da di fatto la consistenza che era mancata a Soumah, Rizzo sostanzialmente, compenserà anche uno spento Calogero.

Il goal dello 0-2 nasce ancora da un’intuizione di Rizzo che decide di partire in solitario, accentrandosi a centrocampo, “bucando” mediana e difesa avversaria, fino a lanciare verso la porta di Perazzi il neo entrato Mutti, che batte con un preciso diagonale l’estremo difensore di casa. Al 40’ Russo, servito da Rizzo, si metterà in mostra con un bel esterno destro che Perazzi riesce a deviare in angolo, alla sua destra.

Finisce qui il match con un’altra preziosa vittoria per il Derthona.

Per il Derthona si tratta della 17 a ° vittoria stagionale.

A preoccupare i Leoncelli non sembra essere più il San Mauro, che non va oltre l’1-1 interno contro il Trofarello (pareggio grazie a un rigore del solito Spoto, alla 19a marcatura stagionale), ma piuttosto la CBS, che nella sfida più difficile della giornata, liquida con un 3-1 il Pro Villafranca e sale al secondo posto a -5 dal Derthona (57 punti contro 52, mentre il San Mauro è a 50).

Fino ad ora il ruolino di marcia del Derthona è il seguente: n. 17 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Il prossimo turno (26a giornata, la 11a di ritorno) si disputerà domenica 31.03.2019: l’HSL Derthona giocherà in casa contro il Carrara 90.

Cit Turin LDE – HSL Derthona 0-2

CIT TURIN LDE (4-3-3): Perazzi, Bonaveri (dal 89’ Luzio), Baudino, Cirillo, Moncalvo, Filip (dal 69’ Carrino), Salvador (dal 77’ Sandiano), Neirotti, Correa (dal 89’ Lamorte), Panarese, Gagliardi (dal 91’ Sorrentino). All: Garau.

HSL DERTHONA (4-4-2): Lorenzon, Rizzo, Calvio, Canepa (dal 52’ Bardone), Magné, Pagano, Palazzo, Soumah (dal 46’ Mazzola), Merlano (dal 66’ Mutti), Russo, Calogero (dal 81’ Mandirola). All: Pellegrini.

Gol: 44′ Merlano (D), 77’ Mutti (D).

Ammoniti: Soumah (D), Carrino (C), Bardone (D), Calvio (D)

Note: Spettatori 200.

Il punto sul campionato

Nella giornata odierna, la 26a del Campionato di Promozione Girone D, si registrano 3 vittorie interne, 4 vittorie esterne e 1 pareggio.

L’HSL Derthona, grazie alla qualità del suo organico, abbatte la corazzata Cit Turin (che nel girone di ritorno ha ottenuto sino ad oggi gli stessi punti dei Tortonesi) con un meritato 0-2, con le reti di Merlano (18 a marcatura) e di Mutti (8 a rete). HSL primo con 57 punti.

A cinque lunghezze, non troviamo il San Mauro (in crisi di risultati: oggi solo un pari interno contro il Trofarello. 1 solo punto nelle ultime 3 partite) ma bensì la CBS che, grazie al prestigioso successo interno per 3 a 1 contro il Pro Villafranca, scavalca proprio il San Mauro.

Per una classifica di testa che vede: HSL a 57, CBS a 52, San Mauro a 50.

Al 4° posto, a sette lunghezze dal San Mauro, a 43 punti troviamo l’Acqui alla quarta vittoria consecutiva (13 punti nelle ultime cinque, considerando il 2-2 interno contro l’HSL).

A 40 punti ci sono la Gaviese che espugnando il campo della Valenzana (vittoria per 0-1) raggiunge il Pro Villafranca (oggi sconfitto dalla CBS).

Al 7° posto, a 37 punti, troviamo il Mirafiori che grazie alla 12a rete di Palmieri, batte per 1-0 il Rapid Torino.

8° posto, con 36 punti, per il Cit Turin.

Al 9° posto, a 35 punti, tre squadre:

il Carrara 90 (sconfitto in casa da un ottimo Santa Rita per 0-2), il Trofarello (che ferma sul 1-1 il San Mauro. Rete di Mainardi) e l’Arquatese (che con un sontuoso 1-4 batte il San Giacomo Chieri. Doppietta di Soncini e Motta).

Seguono: Valenzana Mado con 30 punti, S. Giacomo Chieri a 24, Santa Rita a 20.

Chiudono Cenisia a 16 e Rapid Torino a 11 punti.

Classifica Marcatori:

19 Spoto (San Mauro)

18 Merlano (HSL)

15 Russo (HSL), Di Vanno (San Mauro), Pivesso (Trofarello), Boscaro (Gaviese, Valenzana).

14 Innocenti (Acqui).

13 Vasta (Mirafiori);

12 Balzano (CBS), Palmieri (Mirafiori); Soncini (Arquatese).

10 –

9 Ciurca (CBS)

8 Mutti (HSL); Bosco (Pro Villafranca), Massaro (Acqui); Pasino (Valenzana), Motta (Arquatese).

7 Calogero (HSL), Rolfo (S.Giacomo); Scimone, Ivaldi (Gaviese),Neirotti (Cit Turin), Borrello (Carrara); Dominin (Trofarello);

6 Trapani (Cenisia), Pamato (Pro Villafranca); Gai (Acqui); Gagliardi (Cit Turin).