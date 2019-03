A causa dell’incendio scoppiato nella notte l’Ilva di Novi potrebbe fermarsi per circa un mese

Novi Ligure – A causa del forte vento che ha soffiato la scorsa notte nella provincia di Alessandria, con raffiche che hanno superato i 90 chilometri all’ora e diversi danni soprattutto nel Monferrato Casalese, lo stabilimento Ilva di Novi Ligure potrebbe restare fermo per almeno tre settimane per l’incendio divampato lunedì sera che ha distrutto uno dei trasformatori dell’alta tensione e ne ha seriamente danneggiati altri due.

Con la produzione ferma, l’azienda ha dato la possibilità ai dipendenti di scegliere se usufruire di un giorno di ferie, rimanere in loco per partecipare a corsi di formazione o essere impiegati in lavori di manutenzione ordinaria e pulizia delle linee di produzione.

Domani dovrebbe, invece, tenersi un incontro tra la dirigenza e i rappresentanti sindacali per decidere come gestire la situazione di emergenza. Potrebbe essere chiesta la cassa integrazione per evento straordinario, ipotesi che, però, non sarebbe al vaglio della proprietà di ArcelorMittal.

Di difficile attuazione anche l’idea di anticipare la fermata per ferie che solitamente è effettuata ad agosto, perché i dipendenti da poco assunti hanno un monte ore di ferie pari a sette giorni lavorativi.

Una decisione definitiva sulla gestione dell’emergenza è comunque attesa per domani.