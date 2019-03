Fermata la baby gang che ad Alessandria bullizzava e derubava i ragazzi in piazza Duomo

Alessandria – Sono stati tutti identificati gli undici minorenni della baby gang che si muoveva in piazza del Duomo, nelle vicine vie del centro storico di Alessandria e che nei mesi scorsi aveva preso di mira gli alunni della scuola media “Manzoni”.

Si tratta di nove marocchini, un albanese e un senegalese, balzati agli onori della cronaca perché si divertivano a bullizzare gli alunni della media “Manzoni”, di fianco al Duomo, strappando loro i cappellini di dosso. Un nonno di un alunno, che aveva assistito al furto del cappellino del nipote, aveva anche cercato di ribellarsi ma era stato allontanato con una spinta. Un’altra ragazza, di 11 anni, era stata accerchiata e derubata pure lei del cappellino.

Il gruppo di bulli, secondo quanto scoperto dalla Polizia Municipale, aveva agito anche nel vicino Conservatorio “Vivaldi”, disturbando le lezioni e infastidendo e insultando gli insegnanti.

Non erano, però, solo quelle le zone prese di mira. La banda di minorenni faceva spesso anche tappa al Gulliver di via Dante per rubare bibite, snack e deodoranti. Con strafottenza e toni minacciosi uno dei ragazzi più grandi si era anche ribellato a un agente della Polizia Penitenziaria fuori servizio che era intervenuto per fermare “il raid” contro le vetrine lungo via Pontida.

Secondo quanto scoperto dal responsabile della Polizia Giudiziaria della Municipale di Alessandria, il vice commissario Giuseppe Ceravolo, che si è basato anche sulle testimonianze dei genitori dei ragazzi presi di mira dal gruppo di bulli alla “Manzoni”, i componenti della baby gang sono tutti figli di lavoratori perfettamente integrati nella nostra società, rimasti sconvolti e offesi dalle azioni dei loro figli.

Dopo l’identificazione, il vice commissario ha convocato uno a uno tutti i ragazzi insieme alle loro famiglie, facendosi anche restituire i cappellini rubati. Il fascicolo è stato ora trasmesso alla Procura dei Minori.