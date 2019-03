Ferrari P80/C one-off basata sulla 488 GT3

(automoto.it) – Ferrari ci lascia ancora una volta a bocca aperta: dopo la splendida F8 Tributo presentata al Salone di Ginevra 2019, ecco una nuova supercar dal DNA Racing. Si chiama P80/C e si tratta di una fuoriserie basata sulla 488 GT3. La vettura si ispira al passato del Marchio di Maranello: in particolar modo, le linee del frontale riprendono quelle sinuose della 330 P3/P4 e la Dino 206 S. Il posteriore è più spigoloso, moderno, estremo. C’è un enorme estrattore dell’aria, che ospita gli scarichi, e l’alettone per tenere la vettura schiacciata a terra. Sotto la scocca si nasconde il telaio della 488 GT3, quindi le prestazioni sono da auto da corsa senza compromessi. Pensate che, per realizzare questo progetto, gli ingegneri del Cavallino ci hanno impiegato ben 4 anni. Un solo esemplare commissionato da un cliente di Hong-Kong… chissà quanto ha dovuto sborsare per questo gioiello.