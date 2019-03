Scappa dal Bed and Breakfast dove alloggiava con soldi e un duplicato delle chiavi di ingresso: rintracciata e arrestata

Occimiano – Con l’accusa di insolvenza fraudolenta, i Carabinieri di Occimiano hanno arrestato una trentacinquenne spagnola, in Italia senza fissa dimora.

La donna aveva alloggiato in un bed and breakfast della zona di Occimiano, allontanandosi il giorno successivo senza pagare il saldo dovuto, appropriandosi di 150 euro in contanti e del duplicato delle chiavi di ingresso, tutti oggetti custoditi all’interno della scrivania della reception.

I militari sono riusciti a rintracciare la ragazza ad Olivola in stato di ubriachezza e, dopo averla perquisita, hanno trovato le chiavi rubate ma non i soldi che erano già stati spesi.