Vento forte fino a quasi 100 chilometri all’ora: il Monferrato tra le zone più colpite

Alessandria – Raffiche di vento anche fino a 94 Km/h. ieri notte nella provincia di Alessandria, con conseguenti danni specie in alcune zone del Monferrato.

Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto occuparsi di alberi e cartelli stradali pericolanti, caduta calcinacci ed edifici scoperchiati. Parte del tetto di un palazzo in Via dei Grani, a Casale, è stato infatti scaraventato in strada, finendo per schiantarsi nella adiacente Via dei Fiori.

All’Ilva di Novi Ligure hanno invece preso fuoco due grossi trasformatori. I pompieri, allertati poco dopo le 11 di sera, hanno dovuto lavorare circa tre ore per riportare la situazione alla normalità. L’azienda è rimasta a lungo priva di corrente, e anche in questo caso si sospetta che il forte vento di ieri abbia giocato un ruolo centrale, essendo che potrebbe aver provocato il contatto fra alcuni cavi elettrici da cui sarebbero poi scaturite le scintille e i roghi.

In tutto, gli interventi in provincia sono stati trentacinque.