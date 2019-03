Videosorveglianza potenziata ad Alessandria

Alessandria – Il tema sicurezza continua ad essere al centro dell’agenda politica dell’amministrazione alessandrina e a confermarlo sono diverse iniziative intorno alle quali è lo stesso sindaco Cuttica di Revigliasco a spendersi in prima persona.

Grande attenzione è riservata al monitoraggio di specifiche aree cittadine attraverso telecamere fisse, e a tal proposito si è deciso di intervenire per sanare alcuni problemi ed implementare il sistema. La maggior parte delle 41 telecamere istallate nel 2008 sarebbero infatti inattive da tempo, e tutte quante necessitano comunque di alcuni ammodernamenti per aiutare concretamente le forze dell’ordine a monitorare quanto accade in città. Si è allora deciso di far ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per ottenere fondi necessari per simili interventi, e il sindaco ha fatto sapere che, una volta riaccese ed aggiornate, le telecamere verranno monitorate, non solo nella sala di controllo della Polizia Municipale di Alessandria, ma anche dalla Questura e dai Carabinieri.

L’amministrazione si è però mossa anche per aumentare il numero di “occhi elettronici” in città. Il Comune ha infatti approfittato del bando del Ministero dell’Interno per ottenere 190mila Euro che, sommati ai 40mila a carico di Palazzo Rosso, assicureranno l’acquisto di ulteriori 26 telecamere. Merito, fra l’altro, del “Progetto Sicurezza” di Alessandria, arrivato al 436° posto tra le 2427 richieste inoltrate dai Comuni italiani, e quindi in posizione utile a ottenere i fondi per potenziare il sistema di videosorveglianza con nuove telecamere di ultima generazione, in grado di garantire una visuale a 360° sul piano orizzontale e a 180° gradi su quello verticale.

Ma se la tecnologia può fornire un efficace deterrente per alcuni criminali, nonché un supporto essenziale alle forze dell’ordine, è anche e soprattutto incrementando gli uomini sul campo che si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di messa in sicurezza della città. Il primo cittadino ha infatti confermato l’impegno ad assumere 8 vigili entro la fine dell’anno e ad incrementare l’organico della Polizia Municipale di Alessandria con ulteriori 16 nuovi agenti entro la fine del 2021. Le nuove assunzioni saranno fondamentali anche per fronteggiare i prossimi pensionamenti, che ridurranno ulteriormente l’organico del Corpo di Polizia Municipale formato oggi da 72 agenti.

Per Cuttica è però significativo anche il lavoro dei 36 volontari che si sono spontaneamente messi a disposizione per aiutare la Polizia Municipale, ad esempio sostando davanti alle casse dei parcheggi per scoraggiare l’accattonaggio molesto nelle piazze, i quali forniscono quantomeno un appoggio alla difficile attività degli agenti sul territorio. Attività che, sempre secondo il nostro sindaco, “si sente”, come dimostrano i buoni risultati ottenuti circa il caso della baby gang che si era prodotta di recente in piccoli furti e numerosi atti di bullismo proprio nel centro città.

Infine, Cuttica fa notare che la Polizia Municipale sarà più presente anche ai giardini della stazione, grazie all’apertura del nuovo presidio all’ex acquedotto.