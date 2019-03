Capriolo investito e ucciso in zona stazione a Casale

Casale Monferrato – Molto probabilmente si era spinto fino in città in cerca di cibo perdendo poi l’orientamento, il capriolo che stamane, intorno alle 8,30, è stato investito e ucciso a Casale nei giardini della stazione, all’altezza del campo da basket.

La presenza dell’animale era stata segnalata in mattinata in zona stadio, lungo il canale Lanza, nei giardini Buzzi e anche in via Roma, in pieno centro.

Poi, alle 8:30, l’incidente mortale con l’animale che è sbucato improvvisamente in via XIII Martiri, saltando sul parabrezza di un’auto, una Skoda, che non ha potuto fare nulla per evitarlo. L’impatto è stato fatale per l’animale che ha riportato lesioni mortali.