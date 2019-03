Abusò della nipotina: nonno condannato dopo dodici anni

Alessandria – Erano delle attenzioni particolari quelle che un anziano, oggi ottantaduenne, riservava alla nipote di nemmeno dieci anni. I fatti risalirebbero al periodo compreso fra il 2005 e il 2007, ma solo in tempi più recenti i ricordi sono riaffiorati alla mente della vittima, ormai ragazza e pienamente in grado di riconoscere che quelle subite in passato dal nonno furono vere e proprie molestie.

È stata un’assistente sociale con cui la giovane aveva avuto il coraggio di confidarsi a far partire la denuncia dalla quale si è poi giunti a chiarire le responsabilità dell’uomo, e ieri il tribunale ha espresso la sentenza di condanna per violenza sessuale: 2 anni più l’interdizione dai pubblici uffici.

La difesa, sostenuta dall’avvocato Silvia Brignano, chiedeva il proscioglimento o, in alternativa, il riconoscimento delle attenuanti specifiche, tenendo conto del tempo trascorso e della “pena” che l’anziano avrebbe scontato attraverso l’allontanamento dalla cerchia familiare. Di contro, il pubblico ministero puntava ad una condanna di 3 anni e 8 mesi, quindi anche più severa di quella espressa dai giudici.