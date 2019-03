Colto in flagrante e arrestato mentre rubava al Nuoto Club

Alessandria – Sorpreso appena dopo il colpo, tenta di dileguarsi ma viene arrestato dalla Polizia. È successo il 23 marzo scorso ad Alessandria, quando, intorno all’una e mezza di notte, la Squadra Volante della Questura di Alessandria è intervenuta al Nuoto Club di Viale Massobrio in seguito ad una segnalazione per furto. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito notato un individuo sospetto allontanarsi in fretta e furia dall’esercizio, ormai chiuso, in sella ad una bicicletta, e hanno così deciso d’inseguirlo. Il tentativo di fuga non è però durato a lungo, poiché già dopo pochi metri l’uomo è stato fermato ed identificato mentre tentava di nascondersi in un albergo di Via Marengo, nel quale alloggiava. Si tratta di Antonio Sorce, cinquantenne residente ad Alessandria e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

A seguito della perquisizione, il bottino è risultato ammontare a trenta Euro e a tre bottiglie di birra provenienti dal bar dell’esercizio, come confermato anche dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza interne allo stesso.

Per Sorce è dunque scattato l’arresto, e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Dovrà ora rispondere del reato di furto aggravato.