Faceva sparire l’oro dall’azienda dove lavorava: nei guai dipendente

Valenza – Nella sua gioielleria-oreficeria situata in centro città da tempo c’era qualcosa che non andava, con continui ammanchi d’oro, così il titolare ha allertato i Carabinieri di Valenza che hanno avviato le indagini. E a finire nei guai è stato un dipendente sessantenne della gioielleria, sorpreso con oltre 10 grammi di oro lavorato, appena rubato dal negozio.

In casa dell’uomo sono stati poi recuperati oltre 100 grammi di metallo prezioso.