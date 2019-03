In Venezuela Guaidò è stato interdetto dai pubblici uffici

Roma (askanews) – La Corte dei Conti venezuelana, controllata dal governo, ha decretato l’interdizione dai pubblici uffici per quindici anni dell’autoproclamato presidente e leader dell’opposizione, Juan Guaidò, che in tal modo non potrebbe presentare la propria candidatura in caso di elezioni anticipate.

Come riporta il sito della Bbc, la Corte ha accusato Guaidò di aver “nascosto o falsificato” i dati relativi alla sua dichiarazione patrimoniale giurata, così come di aver ricevuto denaro da enti internazionali e nazionali “senza nessuna giustificazione”.