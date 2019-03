Sgominata banda che circuiva anziani per rubargli il Rolex

Casale Monferrato – Avevano colpito in varie zone del Nord Italia, soprattutto in Piemonte, Liguria e Lombardia. Alla fine, però, dopo un’articolata indagine rinominata “Letal Hugs” ossia “Abbracci Letali”, la Polizia di Casale Monferrato è riuscita ad individuare la banda, composta da cinque rumeni, RD. 32 anni, M.G. 28 anni, V.M. 24 anni, S.M. 21 anni e L.R. 26 anni, tutti ritenuti responsabili in concorso fra loro del reato di furto aggravato e continuato.

Tutto era cominciato dalla denuncia di un casalese di 82 anni, G.L.

Mentre si trovata in piazza Cesare Battisti, zona centro, l’uomo era stato avvicinato da una giovane donna avvenente che prima lo aveva attirato con delle avances e poi si era allontanata velocemente a bordo di un’auto grigia.

Il pensionato, dopo qualche istante, si era poi accorto di non avere più al polso il suo orologio, un Rolex marca Oyster del valore di circa diecimila euro.

Dapprima era andato a casa a cercarlo pensando di averlo dimenticato, poi, non trovandolo, si era recato al Commissariato di Polizia per segnalare quanto accaduto.

Subito erano scattate le indagini con gli investigatori che avevano acquisito immediatamente i filmati di alcune telecamere cittadine, poste sia vicino al luogo dell’evento che in corrispondenza delle arterie di ingresso ed uscita alla città e dalla loro visione avevano individuato la macchina su cui saliva la donna dopo il furto, un’Audi A3 intestata ad un “prestanome”, proprietario di altre decine di veicoli ma, mediante una capillare attività di accertamento, gli agenti erano riusciti a risalire all’identità di due appartenenti al sodalizio criminale, di cui erano reperite anche le utenze telefoniche e i riscontri su episodi analoghi, accaduti in Piemonte, Lombardia e Liguria.

La Polizia era poi riuscita a scoprire l’identità anche degli altri componenti della banda: secondo quanto ricostruito dagli agenti, ogni mattina i ladri si recavano in varie città di Piemonte, Liguria e Lombardia, monitoravano i movimenti di persone di età avanzata, preferibilmente di sesso maschile in possesso di orologi di pregio, specialmente Rolex, al fine di “agganciarle” con delle velate avances di natura sessuale.

Se l’intento non riusciva, allora si “dilettavano” a rubare oggetti in oro, scegliendo come vittime delle donne.

I malviventi non stazionavano mai nella stessa zona per più di una ventina di giorni ed i luoghi di dimora, sempre secondo quanto scoperto dalla Polizia di Casale, erano tutti localizzati nell’hinterland milanese.

Gli investigatori, con la collaborazione di personale del Commissariato di Cinisello Balsamo, avevano eseguito un controllo all’interno di uno stabile occupato clandestinamente, riuscendo ad identificare con certezza tutti i componenti del sodalizio.

Sui loro cellulari erano anche state trovate delle foto in cui i componenti della banda sfoggiavano i Rolex rubati.

Alla fine sono stati diciassette i furti accertati, quasi tutti riguardanti orologi di pregio, molti dei quali in oro, nonché preziosi di vario genere, per un valore complessivo di circa 100.000 euro.