Spariti i Velo Ok a Castellazzo: apparecchiatura irregolare?

Castellazzo Bormida – Tornano alla ribalta nell’alessandrino i Velo Ok, i bidoni di plastica arancione che servirebbero come dissuasori di velocità.

Ad Alessandria e nell’alessandrino se ne contano davvero tanti, a Frugarolo ce ne sono addirittura otto ma sono “sbucati” anche in altre zone come San Germano Monferrato, Grava, Castelletto Monferrato, Casalbagliano, eppure ancora destano molte perplessità soprattutto per il fatto che al loro interno ci dovrebbero essere misuratori di velocità di tipo approvato (autovelox), ma è anche obbligatoria la presenza di un agente di polizia (municipale o stradale), mentre nei comuni dell’alessandrino i “Bidoni Arancioni” sono abbandonati a bordo strada senza l’ombra di nessun agente di nessun tipo.

A Castellazzo Bormida, qualche giorno fa, l’ultimo episodio relativo a questi strumenti.

Dalle strade del comune alessandrino i Velo Ok sono, infatti, spariti ma l’amministrazione intende continuare a cercare di tenere a freno gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità.

La ragione una multa comminata ad un automobilista di Casalcermelli che aveva scambiato le strade del paese per una pista di Formula 1, sfrecciando a 92 chilometri all’ora mentre il limite era 50.

L’uomo si era però rivolto al giudice di pace con un ricorso e il magistrato aveva fatto propria la tesi del ricorrente annullando la sanzione, poiché ha stabilito che gli autovelox devono essere omologati per essere certi del loro perfetto funzionamento e quindi della correttezza della sanzione.

La tesi degli agenti municipali castellazzesi nel giudizio era che per le apparecchiature in questione è sufficiente l’approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture, termine che, a loro dire, coinciderebbe con l’omologazione.

Tesi però smentita dal giudice, che ha spiegato che quest’ultima operazione è ben altra cosa e che spetta al ministero dello Sviluppo economico, il Mise.

“Installeremo altre apparecchiature, non vogliamo certo che la velocità degli automezzi non sia rilevata a Castellazzo – ha rimarcato il primo cittadino castellazzese Gianfranco Ferraris – per quanto riguarda l’episodio di quel signore di Casalcermelli abbiamo intenzione di impugnare la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria, anche perché se dovesse finire così allora si dovrebbe agire su tutti i Velo Ok della provincia che sono davvero tanti. Da noi comunque i Velo Ok sono stati tolti solo perché è scaduto il contratto d’affitto tra Comune e ditta fornitrice, che si è ripresa il materiale. L’amministrazione comunale intende assolutamente installare altre apparecchiature per tenere sotto controllo la velocità. Escludiamo l’ipotesi agenti di Polizia Stradale o Municipale perché costerebbe troppo. Abbiamo, infatti, deciso di indire una gara per affittare l’autovelox e i contenitori”.