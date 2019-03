Tenta di rubare una bicicletta alla stazione ferroviaria: arrestato

Alessandria – Arrestato pluripregiudicato sessantasettenne mentre tentava di rubare una bicicletta dalle rastrelliere davanti alla stazione di Alessandria. Il fatto risale alle dieci di sera del 23 marzo scorso, quando Francesco Maffei, residente in città, ma di fatto senza fissa dimora, è stato sorpreso dalla Squadra Volante della Questura mentre, rannicchiato vicino ad una delle bici posteggiate, armeggiava con un grosso arnese. Alla vista degli agenti, il Maffei ha tentato di occultare lo strumento dentro ad una borsa, per poi darsi alla fuga in direzione dei giardini pubblici. Subito bloccato, è stato identificato e poi sottoposto a perquisizione personale, dalla quale è risultato in possesso di strumenti da scaso quali tronchesi, pinze e svariate chiavi combinate.

Tratto in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato, è stato rinchiuso in una delle camere di sicurezza della Questura di Alessandria in attesa di giudizio per direttissima.