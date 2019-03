Grave un camionista dopo un violento impatto sulla A21

Alessandria – Due incidenti a distanza di pochi minuti stamane sulla A21, in direzione Torino, rispettivamente al Km. 73, alle 9.35, e al Km. 69, intorno alle 10.00. In entrambi i casi, sono coinvolti dei mezzi pesanti, e ci sarebbe anche un ferito grave. Si tratta di un camionista che, per cause ancora da chiarire, ha tamponato un altro tir che viaggiava davanti a lui. L’impatto è stato molto violento, tanto che i Vigili del Fuoco di Alessandria, subito intervenuti sul posto, hanno faticato non poco per estrarre l’uomo dalle lamiere. Subito trasportato in ospedale con l’elisoccorso, versa in gravi condizioni, mentre l’altro autista, quello del camion tamponato, è illeso.

Del secondo incidente non si hanno invece notizie certe. Gli agenti della Polizia Stradale sono ancora nel pieno del lavoro e vige al momento il massimo riserbo.

Il tratto autostradale risulta ancora bloccato.