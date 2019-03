Cede il cric, cinquantanovenne muore schiacciato dalla sua auto che stava aggiustando

Cocconato – È morto ieri all’età di 59 anni schiacciato sotto la propria auto mentre cercava di ripararla. Pierangelo Minini, ex autotrasportatore residente in località Roletto Rocca a Cocconato, nell’astigiano, aveva infatti sollevato la vettura da terra con l’ausilio del crick, e, dopo aver rimosso le ruote anteriori, si era steso sotto di essa per accertarsi probabilmente di un eventuale danno. Quando però ha iniziato ad armeggiare con alcuni attrezzi, il crick ha ceduto all’improvviso e l’automobile è ricaduta a terra schiacciandolo. Un anziano vicino di casa ha assistito alla scena e ha subito dato l’allarme, ma nonostante il pronto intervento del 118 non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri di Cocconato stanno ora tentando di chiarire la dinamica precisa dell’accaduto.

Minini, che viveva da solo in una cascina a pochi chilometri dal centro del paese, lascia tre figlie.