Killer in fuga dalla Sicilia si nascondeva a Vercelli: catturato

Vercelli – Era nascosto a Vercelli uno dei presunti autori dell’omicidio di un pregiudicato siciliano, coinvolto in un giro di droga e raggiunto sotto casa, a Pachino, da quattro colpi di arma da fuoco.

Si tratta di Massimiliano Quartarone, 24 anni, arrestato nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo dagli uomini della squadra Mobile della Polizia di Stato: l’accusa, nei suoi confronti, è di omicidio aggravato.

In Sicilia come lui sono finiti in manette altri tre giovani sospettati di aver fatto parte del gruppo di fuoco: Stefano Di Maria, Sebastiano Romano e Giuseppe Terzo, raggiunti da un ordine di cattura emesso dalla Procura di Siracusa.

Quartarone era sparito dalla Sicilia subito dopo l’agguato che aveva causato il ferimento mortale di un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, Corrado Vizzini, 55 anni, noto negli ambienti legati al mondo della droga come “Corrado Marcuotto”.

La polizia di Vercelli era riuscita ad individuare in città una parente del fratellastro di Quartarone.

Sospettando che il giovane ricercato si potesse essere rifugiato in città, gli agenti hanno individuato e messo sotto osservazione la zona, effettuando poi diverse perquisizioni fino a trovare l’alloggio giusto.

Quartarone non ha opposto resistenza ed è stato portato in carcere a Vercelli.