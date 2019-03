Minacce ed estorsioni al padre: giovane vercellese tossicodipendente in manette

Vercelli – Un vercellese di 27 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentata estorsione.

Il giovane, tossicodipendente e già con diversi precedenti e violazioni amministrative in materia di stupefacenti, viveva con il padre ma il loro era un rapporto complicato.

Continue molestie, minacce al genitore e comportamenti violenti pure con i vicini di casa tanto che uno di loro lo aveva denunciato.

Ma con il padre non si era fermato solo a questo: erano arrivate anche esplicite richieste di denaro.

L’ultimo atto qualche giorno fa.

Prima gli ha chiesto 13.000 euro, poi ha abbassato la cifra a 10.000. Ma il concetto era sempre lo stesso: “Dammi i soldi o ti ammazzo”.

Minacce che hanno seriamente preoccupato l’uomo, il quale si è convinto alla fine a rivolgersi agli uomini della Questura di Vercelli, temendo seriamente per la propria vita.

Quando i poliziotti sono entrati in casa il giovane era ubriaco, ha inveito contro di loro ma alla fine è stato arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione.