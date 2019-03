Non andate alle conferenze di Luca Mercalli che servono solo a Mauro Bressan in procinto di gestire gli acquedotti della nostra provincia insieme al compagno Mauro D’Ascenzi

Alessandria (Giusto Buroni) – La conferenza di Luca Mercalli sull’acqua che l’insigne meteorologo ha tenuto ad Alessandria in occasione della Giornata Mondiale sul Prezioso Elemento mi è nota solo attraverso il resoconto sommario di un giornalista presente. Se è vero ciò che ha sentito e scritto, in mezzo a una caterva di luoghi comuni e slogan ambientalisti arcinoti, e per questo controproducenti, la bestialità più sorprendente che leggo nel resoconto è che in Italia il 37% dell’energia è rinnovabile: è vero, ma solo se si considera il 28% proprio di quell’acqua che questi ambientalisti da strapazzo vorrebbero “risparmiare” (insomma: l’energia idroelettrica, quando fa loro comodo, è “rinnovabile”; negli altri casi invece l’acqua si esaurisce). Questo 37% inoltre maschera il fallimento di sole e vento, che dopo 20 anni di propaganda e di incentivi governativi intercettati dalla mafia non raggiungono, insieme, l’8% e hanno (e sempre avranno) potenze non utilizzabili a livello industriale. Quanto al resto, evidenzierei che i Cambiamenti Climatici e l’utilizzo dell’acqua da parte dei comuni mortali, che si sporcano e hanno sete, vanno insieme come i cavoli a merenda ed è uno scandalo che ai ragazzi già rincitrulliti (anche dai genitori) si facciano digerire queste frottole. Insomma: una parte della conferenza è fuori tema e segue sfacciatamente la moda, purtroppo con la benedizione di quelle irresponsabili autorità che lasciano traviare i ragazzi dai moderni “predicatori” pseudoscientifici. Chissà se la povera Greta Thunberg (nella foto a lato), che a 15 anni si è lasciata manipolare dal “sistema” di affaristi senza scrupoli – che lei e i suoi stupidi amici, spalleggiati dai più stupidi parenti, sono invece convinti di contestare – capirà un giorno che i suoi nemici sono proprio i cosiddetti “scienziati”, che perdono tempo (ma mangiano soldi) a falsificare gli effetti del clima invece di curarle la sindrome di Asperger da cui dicono (ma può essere un’altra montatura) sia affetta.

Non perdiamo tempo con Mercalli e parliamo di acqua e del suo business

Ma non voglio perdere tempo a citare Mercalli nel ribattere punto per punto le tesi della conferenza, che il “popolo” che segue radio e TV ha sentito decine di volte dallo stesso Mercalli e suoi discepoli o estimatori, preferisco proseguire con il capitolo sull’Acqua tratto dal mio prossimo articolo sulle catastrofi ambientali, annunciate e fortunatamente mai avvenute, che apparirà a giorni su questo stesso giornale.

Esilarante fu il modo di trattare il problema dell’uso dell’Acqua (potabile) dopo che la Scienza ebbe “accertato” la sua tendenza a scarseggiare. Già al tempo della mia scuola elementare (70 e più anni fa) si raccontavano ai bambini storie impressionanti di siccità, riportate da viaggiatori che avevano visitato le povere Colonie dell’Impero. Ripetere adesso questa buffonata, per esempio con le incursioni di Milly Moratti di una decina d’anni fa nelle scuole di Milano e le attuali conferenze del Presidente dei Meteorologi Luca Mercalli, invitato ufficialmente perfino dalle Autorità di Alessandria, nella fattispecie da Mauro Bressan a.d. di Amag Reti Idriche (nella foto a lato), è già la prova che chi risolleva adesso il problema nasconde senz’altro interessi economici vergognosi, assimilando le millenarie siccità dei territori Africani alle difficoltà di approvvigionamento incontrate in certe regioni italiane a causa di ingenti perdite (falle) lungo il percorso degli acquedotti di epoca romana. Si gridò e si continuerà a gridare, perché nulla è cambiato, allo scandalo per il consumo medio giornaliero di 250 litri d’acqua (specialmente da doccia e sciacquone) da parte dei cittadini dei Paesi “ricchi” Europei e di 500 litri di quelli Americani, e si pubblicarono libri per insegnare a mettere mattoni nella cassetta dello sciacquone del “water” per dimezzare almeno la quantità d’acqua ad ogni uso. A chi proprio non poteva fare a meno di andare in bagno un paio di volte si raccomandava di usare lo sciacquone una volta sola (l’ho letto in un articolo di Fulco Pratesi, del WWF Italia, e non ho dubbi che lui si comporti proprio così).

Il perito agrario Mercalli e la “sua” Val di Susa

Qualcuno scoprì che occorre un numero spropositato di ettolitri d’acqua per allevare, dalla nascita alla macellazione, un solo bovino, e ciò indusse gli “ambientalisti idrofili” (mi si scusi il grecismo, sempre in onore di Mercalli che non è molto familiare con le etimologie dei termini meteorologici) alla condanna di tutti gli allevatori di bestiame nel mondo e all’incoraggiamento a diventare vegetariani o vegani. Fra parentesi, ho notato che Mercalli nella conferenza ha omesso questo particolare e ho supposto che la cosa sia successa perché il ricco meteorologo, che come “formazione” è perito agrario, quasi certamente ha forti interessi agricoli nella valle di Susa, che non per niente egli difende strenuamente dall’assalto della TAV, denunciandone ipocritamente le offese all’Ambiente. Comunque nessuno ha ancora il coraggio (basterebbe il buon senso) di dire che tutti gli accorgimenti presi in Italia o in Germania o in California per scongiurare lo spreco di acqua non servono a far bere un solo sorso d’acqua in più ai bambini africani, che continueranno a morire come mosche fino a che non si costruiranno acquedotti sufficienti a dissetarli; magari, in mancanza di falde sotterranee vicine, prelevando l’acqua dal mare, desalinizzandola (e disinfettandola) all’origine, grazie a chilometri quadrati di pannelli solari, anch’essi tanto cari a Luca Mercalli e agli altri benefattori dell’Umanità (e di se stessi, soprattutto, che vendono a caro prezzo questi sproloqui); certamente è costoso fare un piano per “irrigare”, i deserti ma mai così assurdo e ridicolo come dotare tutti gli alberghi europei di sciacquoni a due pulsanti, uno per i bisogni grossi e l’altro per quelli piccoli (usando magari telecamere per controllare che le regole siano rispettate).

Il problema non è l’acqua ma gli acquedotti

A Dubai, ovviamente, dove i soldi e il petrolio scrosciano più dell’acqua, l’acqua, desalinizzata, mineralizzata e potabile abbonda, e c’è perfino chi dice agli altri Africani meno fortunati: “fate come a Dubai”, pur sapendo che i soldi che arrivano a Dubai in un giorno gli Africani del centro Africa non li vedono neanche in un anno; e forse i personaggi come Mercalli sarebbero meglio riconosciuti come benefattori dell’umanità se invece di insegnare agli Italiani a usare il bagno andassero a smaltire un po’ di peso superfluo lavorando a fianco dei negretti. Sembra certo comunque che oltre 2000 anni fa gli Africani sapessero già procurarsi acqua dalle falde sotterranee in qualunque regione si trovassero e non c’è motivo che non lo possano fare anche adesso e con minor fatica (il costo in denaro invece è regolato dalle leggi di mercato, che lo renderanno enorme). Da quando fu riscoperta l’importanza dell’acqua, ne riprese il culto millenario, con modernissime “Giornate dell’acqua”, in cui con grande spreco di energia, di luminarie, di trasporti di persone e mezzi, e soprattutto di parole ignorantissime, si fanno manifestazioni chiamate “globali” ma che riguardano solo quei Paesi che di acqua ne hanno in abbondanza e devono solo risolvere qualche problema di appropriazione indebita e di tassazione da parte di qualche governo controllato dalla Mafia. Nessuno ha il coraggio di dire che l’acqua, quando c’è, non si consuma deteriorandosi, cioè difficilmente diminuisce in quantità; tende piuttosto ad aumentare essendo il risultato di una quantità enorme di processi chimici anche molto naturali. Chissà quanti hanno capito, nonostante le ripetute conferenze di Astrosamantha incentrate su quell’argomento (che interessa particolarmente i colti appassionati delle imprese spaziali) che per esempio gli astronauti che stanno mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale contano vivamente sul recupero delle loro stesse urine per rabboccare le preziose riserve d’acqua: se fanno ciò significa che l’energia da consumare per il procedimento chimico (e meccanico) del recupero è molto inferiore a quella che si spenderebbe per trasportare e immagazzinare una maggiore quantità d’acqua da espellere nello spazio una volta “consumata” perché diventata urina (o acqua saponata).

Per lo straordinario Mercalli bisogna lavarsi poco e bere meno

Ma gli “scienziati” del tipo Mercalli o Fulco Pratesi (nella foto a lato) predicano piuttosto di non lavarsi e non bere, e, dolorosamente, non fare bisogni di ogni tipo, anche dove l’acqua è presente in abbondanza. Per questi cialtroni (che vantano anche titoli accademici, peraltro mai dimostrati) è da considerarsi sottratta all’irrigazione delle pianure anche l’acqua montana che viene trattenuta dalle dighe associate alle centrali idroelettriche. Questi signori non sanno (o non dicono), che da tempo immemorabile perfino l’acqua che non viene utilizzata di giorno per generare energia viene ri-pompata di notte con poca spesa dal basso in alto nei bacini delle dighe per riutilizzarne la caduta quando maggiore è la richiesta di energia. E dopo questo riciclo la stessa acqua è ancora buona e pulita per irrigare la pianura o alimentare falde sotterranee e perfino per essere trasformata in vapore e alimentare le centrali termoelettriche, qualunque sia il tipo di combustibile utilizzato da tali centrali (nucleare fissile incluso). E prima di arrivare al mare sempre la stessa acqua attraverserà città e paesi, laverà la biancheria della gente e le carrozzerie delle auto, darà da bere e da lavarsi agli esseri viventi, laverà materiali grezzi in piccole e grandi industrie e quando arriverà al mare non potrà ancora dirsi “consumata” perché sempre acqua è, per cui sarà usata dai pesci, evaporerà sotto il sole, formerà nuvole (e darà anche l’indispensabile “effetto serra”), ri-pioverà (o ri-nevicherà o ri-grandinerà) sulle montagne, eccetera, in un ciclo infinito, ricordando però sempre di tener conto di quella quantità di entropia (degrado di energia) che nel caso dell’acqua è abbondantemente compensata dall’evaporazione provocata dai raggi solari.

Il problema è un altro

Ma, ripeto, questo rassicurante discorso a favore e a eventuale discolpa dei “consumatori” di acqua, che abitano località climaticamente privilegiate (e che lo saranno anche dopo i paventati “mutamenti”, checché se ne dica) non sposta di una virgola la dolorosa situazione degli sfortunati senza accesso all’acqua potabile fino a che i pretesi “salvatori del Mondo” non sposteranno la propria attenzione dai nostri gabinetti alle nuvole tropicali e equatoriali. In fin dei conti un giovane re, del Siam, se non sbaglio, ha brevettato, mezzo secolo dopo che fu usato per l’ultima volta in Europa, il vecchio metodo del bombardamento delle nuvole con sali d’argento per far piovere a comando su territori siccitosi. Ricordo che anche da noi in Italia, ma credo perfino in Russia, molto prima del preteso “riscaldamento globale”, il metodo funzionava, e forse per questo fu dismesso. Se un Re del Siam ha saputo fare ciò, non si vede come non possa fare meglio un azzimato sapientino italiano come Luca Mercalli; naturalmente con lui potrebbero trasferirsi in Africa e dargli una mano altri “salvatori” parlanti e scriventi, come i citati Fulco Pratesi e Milly Moratti e i non ancora citati Valerio Rossi Albertini (nella foto a lato) con le sue graziose ancelle televisive, Ermete Realacci, Pecoraro Scanio, Vendola, eccetera; la squadra sarebbe degnamente completata dalla svedese Greta Thunberg. Chissà che festa farebbero loro gli assetati (e affamati) Africani (che ancora non li conoscono). Ecco: queste cose avrei raccontato io ai ragazzi di Alessandria o di qualunque altra parte d’Italia, o di Svezia se si permettesse di educare i ragazzi in un ambiente non inquinato dal catastrofismo superstizioso e interessato che caratterizza l’intellettuale di oggi.