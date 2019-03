Cicciottelle e felici: Reformation lancia le taglie forti

da Pambianconews – Reformation lancia le plus size in maniera permanente. Dopo che il marchio americano, un anno fa, aveva fatto debuttare una collezione limitata per donne curvy in collaborazione con Ali Tate Cutler, ora a essere venduta anche in taglie tra la 1X e la 3X e tra la 14 e la 24 (il corrispondente italiano di una 48-58) è la linea principale. Il brand di Los Angeles, famoso per i suoi vestitini e per il suo impegno nella sostenibilità, ha già messo in vendita sul suo sito e da Nordstrom 18 dei suoi bestsellers in taglie forti, tra cui top, body, gonne e abiti, a partire da 48 dollari.

“Lo scorso anno, abbiamo cominciato a ricevere diverse richieste sui social per taglie più inclusive”, aveva fatto sapere il marchio un anno fa. “Abbiamo pensato fosse ingiusto proporre capi in taglie limitate e abbiamo lavorato su questo. Ci scusiamo, anzi, di non averci pensato prima”. All’epoca, Reformation aveva fatto intendere che la collezione con Tate Cutler rappresentasse soltanto il primo step verso l’estensione delle taglie più morbide a tutta l’offerta.