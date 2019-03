La Lega è nel caos: da una parte Salvini a favore della Famiglia, dall’altra Molinari a favore del Gay Pride

di Andrea Guenna – Ieri a Verona è iniziato il XIII Congresso Mondiale delle Famiglie che si concluderà domani, domenica 31 marzo, contestatissimo dai movimenti di sinistra, la cui definizione non è chiara neppure ai loro componenti, essendo quelli per i quali, ad eccezione del rapporto sessuale fra un essere umano e un coccodrillo, va tutto bene. Alla scontata e un po’ frusta “contro-manifestazione” (Guevara diceva che la rivoluzione si fa e non si annuncia) stanno partecipando coloro i quali non si riconoscono nelle idee espresse dai movimenti antiabortisti, antifemministi e anti-LGBTQI (sigla illeggibile che identifica quei marziani ai quali non va bene ciò si fa sulla Terra secondo natura e spontaneamente da cinque miliardi di anni), nonché promossa – tra gli altri – dall’Arcigay e dal movimento “Non una di meno”. Al Congresso Mondiale delle Famiglie partecipano associazioni, capi di stato, esponenti politici della destra radicale, cristiana e integralista da tutto il mondo ma anche tre ministri del governo italiano. E qui sta il punto perché sono tutti della Lega: Matteo Salvini, Lorenzo Fontana e Marco Bussetti. Tutto ciò mentre ad Alessandria il sindaco leghista Marchese Professor Gianfranco Cuttica di Revigliasco (se non lo chiami così non si gira) – culo e camicia col numero due nazionale della Lega Riccardo Molinari che è il vice di Salvini ma anche il figlio del dottor Angelo Molinari massone del Grande Oriente d’Italia (quello della P2) nonché appartenente alla “Rispettabile” Loggia Marengo n. 1061 all’Oriente di Alessandria – ha concesso addirittura il patrocinio al Gay Pride previsto qui da noi ai primi di giugno e organizzato proprio da quelli che contestano in questi giorni il Congresso Mondiale delle Famiglie cui partecipano Matteo Salvini e due ministri della Lega. Ma se papà Molinari è massone del Goi (la massomafia italiana che domina Alessandria da sessant’anni – e l’hanno ridotta com’è ridotta – un’onta quasi incancellabile del Bel Paese) lo sarà anche suo figlio Riccardino (chissà, forse, può darsi, non si sa mai, staremo a vedere, boh?).

Ma Salvini si è mai posto il dubbio? Siamo proprio sicuri che sia al corrente di quello che combinano i leghisti qui da noi? Lo sa o non lo sa che gli amici del suo vice, prima del ballottaggio, alle ultime amministrative di Alessandria hanno appoggiato la sindaca uscente Rita Rossa grazie ai maneggi dell’avvocato Giampiero Mazzone che è un irrecuperabile massone (ma essendo un terrone come il cavalier servente Michele Donato ha l’attenuante del tarlo mafioso) e che, secondo il Maligno, avrebbe tremendi ganci nella Lega mandrogna? Beh, che vi siano massoni nel Carroccio lo sanno tutti meno Salvini al quale sfugge anche che l’ex segretario della Lega di Vercelli, Giampiero Borzoni, grande amico dei leghisti mandrogni, è un massone appartenente alla Loggia Pitagora n. 870 all’Oriente di Vercelli del Grande Oriente d’Italia di quella città. Forse il segretario federale del Carroccio si dimentica l’articolo 3 del regolamento della Lega Nord approvato il 30 luglio 2012 che recita: “La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito, Movimento Politico o liste civiche non autorizzate dall’organo competente oppure ad associazioni segrete, occulte o massoniche o ad associazioni e fondazioni dichiarate incompatibili dal Consiglio Federale. Il verificarsi di tale incompatibilità comporta la cancellazione d’ufficio dell’associato dai Libri Sociali”.

Proprio così: non si può essere socio della Lega Nord e indossare il grembiulino.

Ma ecco che per risolvere il problema quelli della Lega hanno messo da parte la massoneria ed hanno fatto fuori l’imbarazzante Borzoni per l’unica cosa giusta che poteva fare, cioè difendere suo padre sulla lettiga strattonato da un infermiere troppo sbrigativo.

Borzoni non è più segretario della Lega di Vercelli.

Ma che bel quadretto Salvini. Sembra infatti che lei sia a capo di un movimento di ubriaconi fuori controllo, che a Verona patrocinano il Congresso Mondiale delle Famiglie, mentre ad Alessandria – città del suo vice – patrocinano il Gay Pride in contrapposizione al Congresso Mondiale delle Famiglie.

Mi faccia capire, perché io, che sono di Alessandria, per quello che vale, il mio voto l’avrei dato a lei.