Svuotato il negozio Macron Store in Strada Pavia: bottino di 60.000 euro

Alessandria – Nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 marzo, ignoti hanno devastato il negozio di articoli sportivi Macron Store, in Strada Pavia 24, poco fuori Alessandria, in direzione Valmadonna.

È stata fatta incetta della merce in esposizione e di quella stipata nel magazzino. Forzato anche l’ufficio.

Il furto è stato scoperto la mattina dopo dallo stesso proprietario, Enrico Uccello.

Secondo una prima stima, il bottino si aggirerebbe intorno ai 60.000 euro oltre ai danni alla struttura dato che i ladri, dopo aver spaccato porte e saracinesche, hanno anche distrutto tutta l’impiantistica elettrica per evitare l’accensione dell’allarme.

Il commerciante ha sporto regolare denuncia. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili.