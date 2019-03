A fuoco sabato pomeriggio un appartamento in corso Virginia Marini ad Alessandria

Alessandria – Fiamme in corso Virginia Marini, sabato pomeriggio intorno alle cinque.

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in un appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 8 dove è divampato un incendio improvviso.

Il fuoco aveva raggiunto alcune suppellettili e rischiava di propagarsi per tutta la casa con danni maggiori di quelli effettivi.

Un uomo di 60 anni, che abita al terzo piano dello stabile interessato dall’incendio ed è rimasto intossicato dai fumi, è stato trasportato per accertamenti dai sanitari del 118 all’ospedale civile di Alessandria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo.

Sulla natura del rogo stanno indagando i Carabinieri di Alessandria.