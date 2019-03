Coccolo-gol: prezioso pari in ottica playoff per il Casale in casa della Fezzanese

Sarzana (Fezzanese 1 – Casale Fbc 1) – Il Casale esce con un pareggio dal match di Sarzana, avversario la Fezzanese, sfida valida per la 29° giornata del campionato di serie D girone A.

Un 1-1 figlio di una gara davvero combattuta che ha visto un Casale voglioso di non mollare mai e di onorare il campionato fino alla fine.

Dopo l’iniziale vantaggio dei liguri, rigore trasformato da Baudi, i monferrini hanno trovato il pareggio grazie alla prodezza di Coccolo che in rovesciata ha siglato l’1-1.

Il Casale, ora, è atteso da tre incontri casalinghi, Pro Dronero, Borgaro e Stresa, e due fuori, Chieri e Sanremo. La corsa ai playoff non è ancora finita dato che il Ligorna, ultima squadra che occupa la posizione degli spareggi promozione, è a due punti dai Nerostellati.

La cronaca.

Bene il Casale nei primi minuti: al 2’ azione offensiva di Pavesi e palla alta di poco.

Al 15’ la Fezzanese replica con un tiro dalla distanza di Grasselli, fuori.

Alla mezz’ora grande occasione per il Casale: Pavesi si trova libero davanti a Greci ma ritarda troppo il tiro.

Al 43’ rigore per la Fezzanese: spinta su Dell’Amico in area, l’arbitro indica il dischetto. Della trasformazione s’incarica Baudi che non sbaglia: 1-0.

Nella ripresa arriva il pari del Casale. All’8’ su cross di Simone, rovesciata di Coccolo che centra il bersaglio: 1-1.

Al quarto d’ora ancora Coccolo sugli scudi con una bella azione personale ma il portiere ligure Greci riesce a deviare.

Al 35’ i Nerostellati reclamano il penalty per una spinta su Coccolo in area, per l’arbitro Peletti di Crema è tutto regolare.

Nel finale, al 49′, Fezzanese pericolosa, ma il gran destro di Baudi è neutralizzato da Fontana: finisce 1-1.

Fezzanese – Casale Fbc 1-1

Fezzanese (4-3-3): Greci; Gavini, Zavatto, Monacizzo, De Martino; Grasselli (36’pt Angelotti),Cecchetti (39’st Marcellusi),Dell’Amico; Mitta (36’st Terminello),Baudi, Cantatore (20’st Vatteroni). A disp.: Gavellotti, Coppola, Lapperier, Zappelli, Scotti. All.: Sabatini.

Casale Fbc (3-4-1-2): Fontana; Bettoni, Cintoi, Villanova; Fabbri, Vecchierelli (33’st Brugni),Simone, M’Hamsi (1’st Sadouk); Cardini (30’st Cappai); Coccolo, Pavesi (50’st Mazzucco). A disp.: Tarlev, Provera, Osellame, Sall, Buglio A.. All.: Buglio F.

Gol: 43’pt Baudi rig (F),8’st Coccolo (C).

Arbitro: Peletti di Crema.

Ammoniti: De Martino, Gavini (F); Vecchierelli, M’Hamsi, Pavesi (C).

Corner: 4-3.

Recuperi: 2+5.