Giallo alla periferia di Milano: corpo mutilato trovato tra le fiamme

Milano (Andrea Galli e Cesare Giuzzi Corsera) – Un corpo è stato trovato sabato sera carbonizzato, senza né testa né gambe né mani, dai vigili del fuoco intervenuti poco dopo le 22 in un ripostiglio per i rifiuti in via Cascina dei Prati alla Bovisasca, dove un condomino aveva segnalato ai pompieri un rogo di origine dolosa.

Il corpo mutilato si trovava sotto uno dei tre grossi edifici nel parco Chiari, vicino alla rotonda e al cavalcavia di via Bovisasca. Il cadavere era di fianco a un cassonetto dei rifiuti, in un’area esterna dedicata alle spazzature, con poco distanti le parti del corpo mancanti. La polizia ha rinvenuto anche una bombola di Gpl inesplosa. La vittima non è ancora stata identificata.