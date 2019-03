Il motore Ferrari tradisce Lecrerc al comando

da Adnkronos – Lewis Hamilton conquista per la terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della gara cede il passo nel finale per un problema al motore. Quinto posto per l’altra ‘rossa’ quella di Sebastian Vettel che chiude dietro alla Red Bull di Max Verstappen. “E’ stata una gara difficile perché la Ferrari è stata incredibile per tutto il weekend, sono andato a parlare con Leclerc perché ha fatto un lavoro fantastico e sono sicuro sia stato un risultato devastante per lui perché meritava di vincere la gara” ha detto Hamilton. “Siamo stati fortunati oggi ma bisogna cogliere le opportunità quando arrivano, io ho dato tutto in gara e ho spinto quanto potevo”.

“Come team siamo stati fortunati ma siamo rimasti tranquilli senza commettere errori, abbiamo una macchina affidabile” ha commentato Valtteri Bottas al termine del Gran Premio del Bahrain. “Non ho fatto una grande gara ma sono riuscito a tenere la macchina in equilibrio dunque va bene così -prosegue il pilota scandinavo-. Il sorpasso su Hamilton alla partenza? Non gli darò mai spazio. Ho fatto un buon primo giro poi ho perso qualcosa”.

La gara ha visto al 23° giro Vettel passare il campione del mondo in carica recuperando la seconda posizione. A metà gara, 28 giri su 57, Charles Leclerc guida il Gp del Bahrain davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel, in ritardo di 8 secondi, terzo Lewis Hamilton su Mercedes, dietro Bottas, Verstappen e Hulkenberg su Renault. Al 33° giro nuova sosta ai box per Verstappen che rientra in settima posizione dietro all’Alfa Romeo di Raikkonen. Gomma gialla per Hamilton, al rientro in pista il britannico è quarto alle spalle di Bottas. Pit-stop di Vettel che rientra davanti ad Hamilton ora quinto. Dentro Leclerc, il leader della gara resta primo. Dietro spinge Hamilton che francobolla Vettel. I due superano Bottas e proseguono il loro duello, Hamilton lo passa al 37° giro con Vettel che va in testacoda. Problemi per il ferrarista che perde l’ala anteriore e deve passare ai box dove effettua anche il cambio gomme, rientrando in nona posizione. Leclerc a 17 giri dalla fine ha 7”9 su Hamilton, terzo Bottas. Dietro prova la rimonta Vettel che supera Raikkonen, Norris e Ricciardo. Contatto tra le Renault di Hulkenberg e Ricciardo. La Ferrari mantiene la vetta della corsa con un distacco che aumenta a 10”3. Intanto Vettel supera anche Hulkenberg ed è quinto, davanti a lui, a 4”3 c’è la Red Bull di Verstappen. Al 46° giro colpo di scena: Leclerc segnala ai box un problema al motore con Hamilton che si avvicina e si porta a 5 secondi. Al 48° giro Hamilton effettua il sorpasso su Leclerc, per il monegasco è a rischio anche il secondo posto con Bottas che recupera 23 secondi di ritardo passandolo al 54° giro. Leclerc sembra condannato a cedere anche il terzo scalino del podio a Verstappen, +5”3, ma il doppio ko delle Renault costrette a fermarsi a pochi chilometri dal traguardo fa scattare la safety car che aiuta il pilota monegasco a portare in porto un soffertissimo gran premio che sembrava destinato a vincere.