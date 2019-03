Incidente a Spinetta Marengo coinvolge due auto e un camion: quattro persone ferite

Spinetta Marengo – Sono rimaste coinvolte due auto e un camion nel brutto incidente avvenuto ieri, sabato 30 intorno alle 12, sul cavalcavia della Strada Regionale 10 a Spinetta Marengo. Una delle vetture si è ribaltata lungo il tratto stradale. Quattro le persone ferite: due adulti di sesso maschile e due bambine.

Gli uomini sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria mentre le bimbe, sempre in codice giallo, all’infantile del capoluogo.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, la polizia stradale, la Municipale e una squadra dei Vigili del Fuoco.

L’incidente, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuto per una mancata precedenza nel raccordo tra la SP82 e la SR10.