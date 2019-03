Un’ Alessandria inconsistente affonda a Piacenza

Piacenza (Piacenza 4 – Alessandria 0) – Brutta sconfitta per l’Alessandria che, in casa del Piacenza, esce sconfitta per 4-0 al termine di un match nettamente dominato dagli emiliani.

A parte qualche occasione nel primo quarto d’ora per i Grigi, il Piacenza domina sempre e vince con merito. Per l’Alessandria, che incappa nella prima sconfitta della gestione Colombo, l’importante, adesso, sarà evitare i playout.

La cronaca.

Avvio shock per i piemontesi con il Piacenza subito in gol al 3’: punizione sulla trequarti sinistra, batte Corradi, in area difesa a zona che non tiene, il colpo di testa di Bertoncini, che salta più di Panizzi, s’infila nell’angolino alto.

L’Alessandria si fa vedere con un tiro insidioso di Gemingnani al 10’, Fumagalli para in due tempi.

Il Piacenza domina e, al 29’ raddoppia: su calcio d’angolo, Ferrari infila Cucchietti di potenza.

Al 35′ i gol sono tre: fallo di mano in area di Maltese, rigore, dal dischetto Terrani spiazza Cucchietti.

Alessandria in ginocchio, si va al riposo sul 3-0.

Nella ripresa, al 3′, la truppa mandrogna potrebbe riaprire la partita: destro di Bellazzini , Fumagalli respinge, ma non trattiene, il tocco ravvicinato è di De Luca, ma già in fuorigioco.

Più aggressivi i Grigi, che al 16′ sfiorano il gol con la deviazione sottomisura di De Luca.

Ma al 25’ il Piacenza mette in ghiaccio definitivamente il match: conclusione di Porcari, dai venticinque metri, non irresistibile, la palla si infila nell’angolino più lontano, con Cucchietti ancora una volta non impeccabile.

Finisce 4-0 e ora per i mandrogni, che martedì saranno impegnati nel derby con la Pro Vercelli, sarà importante stare lontano dalla zona spareggi per non retrocedere.

Piacenza 4 – Alessandria 0

Piacenza (3-5-2): Fumagalli; Bertoncini, Silva, Pergreffi (32’st Sestu); Di Molfetta, Nicco, Marotta (12’st Porcari), Corradi (32′ st Corazza), Barlocco; Ferrari(32’st Della Latta), Terrani (17’st Perez). A disp.: Calore, Calzetta, Sylla, Cauz, Mulas, Bachini, Corsinelli, Perez. All.: Franzini

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Sbampato, Gazzi, Prestia; Gemignani (33’st Delvino), Tentoni (12′ Badan), Maltese, Panizzi; Bellazzini (21’st Sartore), De Luca (33’st Coralli), Akammadu (12’st Santini). A disp.: Pop, Agostinone, Zogkos, Gerace, Gjura. All.: Colombo.

Gol: pt 3′ Bertoncini, 29′ Ferrari, 35′ Terrani (rig); st 24′ Porcari.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino.

Corner: 5-3.

Recuperi: 0+3.