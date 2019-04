Bertram Derthona piazza la decima vittoria: al PalaOltrepo piegato Legnano

Voghera – Bertram Derthona centra la sua decima vittoria stagionale battendo, in casa al PalaOltrepo, Axpo Legnano 104-85.

Dopo un iniziale equilibrio, il roster bianconero ha preso il largo arrivando in doppia cifra.

Per i leoni spiccano i 31 punti di Alibegovic, oltre ai 21 di Ndoja, i 19 di Bertone e i 13 di Garri.

La cronaca della partita tratta dal sito di Bertram Derthona.

Avvio di gara favorevole alla Bertram Derthona, che sfrutta la grande precisione nel tiro da tre punti (5/8 nei primi minuti di partita) per produrre il primo break, sul 21-13 del 7’. Nel finale della frazione Legnano si riavvicina grazie alle iniziative di Raffa: al 10’ i bianconeri conducono 24-19.

Nel secondo quarto la sfida scorre in equilibrio, sia nel gioco sia nel punteggio: i Knights rimangono a contatto per merito di Thomas (autore di 11 punti nel periodo). Negli ultimi due minuti del primo tempo le triple di Ndoja e l’antisportivo comminato a Bianchi – capitalizzato da Alibegovic con cinque punti consecutivi – consentono al Derthona di andare al riposo in vantaggio 52-40.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora Thomas ad accorciare il divario nel punteggio (54-49), prima della nuova accelerazione della Bertram propiziata dalle triple di Ndoja e Bertone e dalla freddezza di Alibegovic in lunetta: coach Mazzetti interrompe il gioco sul 63-51 del 24’. Nei minuti successivi i bianconeri rispondono colpo su colpo a Legnano, mantenendo un margine in doppia cifra: al 30’ il punteggio è 76-63.

In apertura di ultimo quarto la Bertram mette a segno un nuovo break nel punteggio, che le consente di raggiungere il massimo vantaggio sull’85-65 del 33’. Nel finale i canestri di Alibegovic consentono ai padroni di casa di superare quota 100 punti per la prima volta in stagione: il finale è 104-85.