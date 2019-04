Carabinieri: a Casale e Ticineto cambio della guardia

Casale Monferrato – Cambi della guardia alle Stazioni dei Carabinieri di Casale e Ticineto.

A Casale è arrivato il Maresciallo Maggiore Riccardo De Momi che ha lasciato il comando della stazione di Ticineto, retto per 8 anni. De Momi, che a Casale era già stato vice comandante per dieci anni, subentra al luogotenente Enzo Romano Milani che è andato in pensione a fine anno.

A guidare la stazione di Ticineto è arrivato il Maresciallo Ordinario Antonio Narcisi, 48 anni, per sei anni vice comandante alla stazione di Balzola.